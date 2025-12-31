Pegasus’ta 30 karşılıklı seferini iptal etti
Pegasus Hava Yolları, yurdumuzu etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 iç hat seferini karşılıklı iptal etti.
HÜSEYİN ASLIYÜCE
Şirketten yapılan açıklama da “Değerli Misafirlerimiz, Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com’u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz.” denildi.
İşte iptal olan seferler...
PC 2380 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 07:40 – 09:30
-
PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 12:20
-
PC 3204 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – Mardin (MQM) | 06:30 – 08:30
-
PC 3205 | Mardin (MQM) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 09:05 – 11:10
-
PC 2430 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:40 – 08:30
-
PC 2431 | Mardin (MQM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:20 – 11:20
-
PC 2370 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 13:05 – 14:55
-
PC 2371 | Batman (BAL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:30 – 17:35
-
PC 2490 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:05 – 15:00
-
PC 2491 | Muş (MSR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:50
-
PC 2570 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 07:10 – 08:45
-
PC 2571 | Malatya (MLX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:30 – 11:10
-
PC 2530 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 07:05 – 08:45
-
PC 2531 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:35 – 11:25
-
PC 2420 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Şanlıurfa GAP (GNY) | 06:35 – 08:20
-
PC 2421 | Şanlıurfa GAP (GNY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:50
-
PC 2150 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Adıyaman (ADF) | 08:25 – 10:00
-
PC 2151 | Adıyaman (ADF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:45 – 12:30
-
PC 1951 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Diyarbakır (DIY) | 18:20 – 19:45
-
PC 1952 | Diyarbakır (DIY) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 20:20 – 21:45
-
PC 2590 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kahramanmaraş (KSY) | 13:00 – 15:05
-
PC 2591 | Kahramanmaraş (KSY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:50 – 18:00
-
PC 2572 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 20:15 – 21:50
-
PC 2573 | Malatya (MLX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:30 – 00:10
-
PC 2502 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 13:00 – 15:05
-
PC 2503 | Van (VAN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:55
-
PC 2450 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bingöl (BGG) | 16:40 – 18:35
-
PC 2451 | Bingöl (BGG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:30 – 21:20
-
PC 2752 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van Ferit Melen (VAS) | 17:20 – 18:45
-
PC 2753 | Van Ferit Melen (VAS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:00 – 21:30