Pegasus'tan 7,10 milyar TL net kâr

İSTANBUL / EKONOMİ

Pegasus Hava Taşımacılığı, 2022 finansal sonuçlarını ve 2023 beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, geçtiğimiz yıl 7,10 milyar TL net kâr ettiğini açıkladı. Önceki sene aynı dönemde 1,97 milyar TL zarar kaydetmişti. Pegasus, önceki sene 10,66 milyar TL olan gelirini 2022 yılında 42,73 milyar TL'ye yükseltti.

2023 yılı öngörülerine de yer veren Pegasus, arz edilen kapasitede yüzde 20 artış; filo büyüklüğünün ise, 96 uçaktan 102 uçağa ulaşmasını öngörüyor. Aynı zamanda şirket, 2023 sonunda toplam koltuk kapasitesinin yüzde 86'sının yeni nesil yakıt tasarrufu sağlayan uçaklar tarafından sağlanmasını bekliyor.