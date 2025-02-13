Pegasus'tan Sevgililer Günü’ne özel ucuz yurt dışı bilet kampanyası
Pegasus yurt dışı uçak biletlerine yönelik kampanya yaptı. 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlardan biletler satılacak.
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Pegasus Sevgililer Günü’ne özel yurt dışı uçuşlarım 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
13-14 Şubat’ta bilet alanlar 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek.
Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 200 bin adet olarak belirlendi.
Ekonomi