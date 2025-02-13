Pegasus'tan Sevgililer Günü’ne özel ucuz yurt dışı bilet kampanyası

Pegasus Sevgililer Günü’ne özel yurt dışı uçuşlarım 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

13-14 Şubat’ta bilet alanlar 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek.

Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 200 bin adet olarak belirlendi.