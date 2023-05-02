Peker GYO'dan İspanya hamlesi

Peker GYO, Almanya ve İngiltere’nin ardından yatırım yaptığı ülkeler arasına İspanya’yı da ekledi. İstanbul’da ön hazırlığını tamamladıklarını Çamlıca projesine ikinci yarı yılda start verecek olan şirket, Almanya’daki en büyük yatırımlarından olan Nordstern ile bir Türk şirketi olarak Avrupa’daki en büyük gayrimenkul projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İspanya’ya özel ‘Modüler Sistem’ modeli

Avrupa’da yatırım lokasyonlarına ekledikleri İspanya’da yeni ve karlı bir yatırım modeli keşfettiklerine dikkat çeken Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “İspanya müşteri çeşitliliğinin oldukça yüksek olduğu, cazip bir pazar. Yaklaşık bir yıl önce yatırımlara başladığımız bölgede yatırımlarımızı artırmak ve çeşitlendirmeye karar verdik. Ardından çok hızlı bir şekilde karlılıkla neticelendirdik. Burada dünyada son dönemlerde teknolojinin daha fazla kullanımı ve değişen trend olarak öne çıkan modüler sistemi modelini kullanmaya karar verdik. Bu sistemlerin avantajı 3-4 ay gibi kısa sürede hızla üretilip karı realize etme imkânı sağlaması ve bunun sonucunda özkaynak getiri oranlarına çok ciddi katkı sağlaması oluyor. Bu doğrultuda İspanya’nın Marbella bölgesindeki villa talebine karşılık verebilmek amacıyla satın alınacak arsalar üzerinde hızlıca projeyi tamamlayıp, nakit akışımıza pozitif etki yaratmak büyük bir avantaj sağlayacak. Satın alma anlaşması yaptığımız son iki arazide bu modeli hızlıca uygulayıp başarılı bir şekilde sonuçlanması ile bu alandaki yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Avrupa’ya örnek proje

Türkiye, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde gerçekleştirilen uzun süreli projeler ve şirketlerin finansal gücü sayesinde finansman konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Hasan Peker, “Çok uzun vadeye yayılan ve çok uygun faiz oranlarıyla krediye ulaşabiliyoruz; böylelikle özkaynak karlılığımızı en üst seviyeye taşıma imkanımız oluyor. Özellikle, Almanya’daki finansal olanaklar sayesinde özkaynak verimliliği yüksek projeler yapma imkanını elde ediyoruz. Bu durum bizim bundan sonraki en büyük itici güçlerimizden birisi olacak” dedi.

Almanya’da önemli yatırımlardan birisi olan Nordstern projesinin inşaat izinleri aşamasında sona yaklaştıkları bilgisini paylaşan Hasan Peker, şunları söyledi: “İzinler sonrası projenin inşaat süreci hemen başlayacak. 250 milyon Euro’nun üzerinde bir hasılat beklediğimiz bu proje, bir Türk firmasının Avrupa’da gerçekleştirdiği en büyük gayrimenkul geliştirme projelerinden birisi, belki de en büyüğü olacak.

Bunun dışında, Solingen’deki projemizle ilgili de hotel bölümünde proje karımızı artırmak adına görüşmelerimiz devam ediyor. Erft Loft projemizde de mimari çalışmalar devam ediyor. Gerekli izinleri alıp, kısa sürede inşaata başlamayı öngörüyoruz. Phönix Grevenbroich projemizde ise; mevcut binaların yıkımı sonrası inşaata başlayacağız. Öte yandan mevcut yatırımlarımıza ilave yeni yatırım fırsatlarını da değerlendiriyoruz”