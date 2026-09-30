Peker Holding'den 'Peker GYO ve Tera' açıklaması

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker imzasıyla yayımlanan açıklamada, Hasan Peker’e ait Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’deki (Peker GYO) paylarının Tera Yatırım Holding A.Ş.’ye devrine ilişkin pay alım satım sözleşmesinin 28 Temmuz 2025 tarihinde imzalandığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından devir işlemlerinin 27 Şubat 2026 tarihinde resmen tamamlandığı ve bu tarih itibarıyla yönetim kontrolünün Tera Grubu'na geçtiği kaydedildi.

"Tek bir pay dahi geri alınmadı, ticari ilişkimiz yok"

Satış bedelinin borsadaki piyasa değerine göre değil şirketin sahip olduğu varlıkların reel değerine göre belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devir kapsamında satışı gerçekleştirilen payların tamamı Tera Yatırım Holding A.Ş.’ye devredilmiş olup, devir tarihinden bugüne kadar Hasan Peker ve Peker Holding tarafından Peker GYO paylarında herhangi bir geri alım yapılmamış, tek bir pay dahi yeniden iktisap edilmemiştir. Ayrıca açıkça belirtmek isteriz ki, Hasan Peker ve Peker Holding’in söz konusu pay satış işlemi dışında Tera Yatırım Holding A.Ş., Tera Grubu veya bunların bağlı şirketleriyle herhangi bir ortaklığı, ticari ya da kurumsal ilişkisi bulunmamaktadır. Pay satışından elde edilen gelir ise tamamen Peker Holding bünyesindeki sanayi şirketlerinin yatırımlarına yönlendirilmiş ve yeni yatırımların finansmanında kullanılmıştır."

"Unvanda 'Peker' ibaresinin kalması SPK başvuru sürecinden kaynaklanıyor"

Şirket unvanındaki "Peker" isminin devam etmesine ilişkin teknik sürecin de aktarıldığı duyuruda, şirketin unvanının "Tera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmesine dönük kararın 31 Ekim 2025'te açıklandığı ve 7 Kasım 2025 tarihinde SPK'ya esas sözleşme tadil başvurusunda bulunulduğu hatırlatıldı. Başvurunun henüz sonuçlanmaması sebebiyle unvanda "Peker" adının yer almaya devam ettiği, sürecin tüm aşamalarının şeffaflıkla KAP üzerinden paylaşıldığı belirtildi.