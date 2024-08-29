  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Pendik Belediyesi'nden emeklilere müjde! Yüzde 25 indirim uygulaması başladı
Takip Et

Pendik Belediyesi'nden emeklilere müjde! Yüzde 25 indirim uygulaması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesiyle emeklilere desteğini daha da arttıran Pendik Belediyesi, sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim uygulaması başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Cin emeklilere desteklerinin devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın bu yılı emekliler yılı ilan etmesiyle biz de tesislerimizde yüzde 25 indirim kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pendik Belediyesi'nden emeklilere müjde! Yüzde 25 indirim uygulaması başladı
Takip Et

Pendik Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından emeklilerin yaşam kalitesini ve refahını daha da arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Pendik Belediyesi tüm sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim kararı aldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin emeklilere desteklerinin devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın bu yılı emekliler yılı ilan etmesiyle biz de tesislerimizde yüzde 25 indirim kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Kartlar nasıl temin edilecek?

Uygulamadan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını Pendik Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuru yaptıktan sonra Pendik Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi, Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Ahi Evran Kültür Merkezi veya Yeşilbağlar Novipazar Spor Merkezi'nden “Pendik Kart” almaları yeterli olacak.

Hizmet üretici fiyatlarında artış 2,5 yılın en düşük seviyesindeHizmet üretici fiyatlarında artış 2,5 yılın en düşük seviyesindeEkonomik Veriler

 

Reaksiyon Kimya Cezayir fabrikası ile Afrika’da güçlenecekReaksiyon Kimya Cezayir fabrikası ile Afrika’da güçlenecekŞirket Haberleri

 

Ekonomi
TL depo alım ihalesine 16,6 milyar lira teklif
TL depo alım ihalesine 16,6 milyar lira teklif
Mahfi Hoca’dan çarpıcı faiz yorumu: Dün haramdı, bugün kurtarıcı
Mahfi Hoca’dan çarpıcı faiz yorumu: Dün haramdı, bugün kurtarıcı
CEM ZEYTİN HANGİ BANKALARDA VAR? Gözler üzerinde! CEMZY kişi başı kaç lot düşer?
CEM ZEYTİN HANGİ BANKALARDA VAR? Gözler üzerinde! CEMZY kişi başı kaç lot düşer?
Bloomberg’den OVP analizi: Büyümeden fedakarlık, enflasyonla mücadelenin ciddiyetini gösterecek
"Büyümeden fedakarlık, enflasyonla mücadelenin ciddiyetini gösterecek"
Bakanlık duyurdu: ﻿Afetten etkilenen gençlere 70 milyon lira destek
Bakanlık duyurdu: ﻿Afetten etkilenen gençlere 70 milyon lira destek
SON DAKİKA... UKOME'de kabul edildi: İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor
Kabul edildi: İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor