Pentaeritritol ithalatına ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kimya sektöründe kullanılan pentaeritritol ithalatına yüzde 15 ilave gümrük vergisi getirildi. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

"İthalat politikalarının etkin bir şekilde düzenlenmesine devam edilecek"

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla, ulusal ve uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak, belirli ürünlerde ilave gümrük vergisi ve korunma önlemi uygulanabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.