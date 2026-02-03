PepsiCo'nun kârı beklentileri aştı

PepsiCo, dördüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş karını 2,26 dolar olarak açıkladı. Analist beklentisi 2,24 dolar seviyesindeydi. Gelir ise 29,34 milyar dolar ile 28,97 milyar dolarlık piyasa tahminini aştı. Şirketin net satışları yıllık bazda yüzde 5,6 artarken, organik gelir yüzde 2,1 yükseldi.

Net dönem karı 2,54 milyar dolar, hisse başına kar ise 1,85 dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde net kar 1,52 milyar dolar, hisse başına kar 1,11 dolar düzeyindeydi.

PepsiCo, 2026 yılı için daha önce paylaştığı beklentilerini korudu. Şirket, organik gelir artışının yüzde 2-4, sabit kur bazında çekirdek hisse başına kür artışının ise yüzde 4-6 aralığında olmasını öngörüyor.