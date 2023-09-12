Perakende satış hacmi yüzde 31 arttı
Perakende satış hacmi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %41,8, otomotiv yakıtı satışları ise %17 arttı.
Perakende satış hacmi aylık %2,7 arttı
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1 azaldı.
Perakende ciro yıllık %93,3 arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %93,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %124,3, otomotiv yakıtı satışları ise %38,1 arttı.
Perakende ciro aylık %12 arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,5, otomotiv yakıtı satışları ise %23,9 arttı.