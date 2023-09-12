Perakende satış hacmi yüzde 31 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %41,8, otomotiv yakıtı satışları ise %17 arttı.

Perakende satış hacmi aylık %2,7 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1 azaldı.

Perakende ciro yıllık %93,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %93,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %124,3, otomotiv yakıtı satışları ise %38,1 arttı.

Perakende ciro aylık %12 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,5, otomotiv yakıtı satışları ise %23,9 arttı.