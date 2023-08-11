Perakende satışlar fren yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Perakende Satış Endeksleri, Haziran 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 19,4 arttı.

Perakende satış hacmi aylık %0,1 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3, otomotiv yakıtı satışları ise %0,1 azaldı.

Perakende ciro yıllık %73,0 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %73,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %96,2, otomotiv yakıtı satışları ise %3,2 arttı.