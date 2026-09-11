Perakende satışlar temmuzda yüzde 10,4 arttı
Türkiye'de perakende ticaret satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 10,4 artarken, toplam ticaret satış hacmi yüzde 0,6 geriledi.
Ticaret satış hacmi, 2026 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,4 arttı.
Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 9,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,2 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,4 arttı.
Ticaret satış hacmi aylık bazda geriledi
Ticaret satış hacmi, Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.
Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 azaldı.