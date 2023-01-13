Perakende Ticaret Kanunu değişiyor

Canan SAKARYA

AK Parti Serbest Bölgeler, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunlarında değişiklik yapan 21 maddelik Türkiye Odalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Perakende Ticaret Kanunda yapılan değişiklikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulamalar olarak tanımlanıyor.

Kanunda “Tedarik Zincirinde Haksız Ticari Uygulamalar” başlığı ile yeni düzenleme yapılarak, hangi faaliyetlerin haksız ticari uygulama olduğu tanımlanıyor.

Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, sözleşmede yer verilen koşullar hariç, herhangi bir gerçek yada tüzel kişiden mal almaya zorlamak, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişleri, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde iptal etmek, ürün talebini doğrudan etkileyen bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli ve başka adlar altında sözleşmede bulunmadığı halde pirim ve bedel almak haksız ticari uygulama olarak düzenleniyor.

İşletme büyüklüğüne göre ödeme süreleri

Kanun teklifi ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan ödemelere ilişkin süreler düzenleniyor. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulacak tarım ve gıda ürünlerinin ödeme süreleri; alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli olması durumunda 30, diğer durumlarda 45 günü geçemeyecek. Kanun teklifi ile ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları da belirleniyor.

Alışveriş merkezlerinde ortak kullanım giderleri

Alışveriş merkezlerinde ortak giderler yeniden tanımlanıyor. Teklife göre, ortak kullanım alanlarına ilişkin; elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri gibi giderler alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler ortak gider sayılacak.

Alışveriş merkezinde perakende işletmelerden yalnızca bu giderler için katılım payı tahsil edilecek, reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider niteliği taşımayan giderleri ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edilemeyecek.

Serbest bölgelerde doğalgaz şebekesi kurulacak

Kanun teklifine göre, serbest bölgelerde bölge içi doğal gaz şebekesinin işletici şirketlerce yapılması ve bu şirketlerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine yönelik düzenlenme yapılıyor.

Doğal gaz şebekesi yatırımı işletici şirketlerce yapılmış serbest bölgelerde, işleticilerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerinin devam edeceği; doğal gaz şebekesi yatırımı dağıtım şirketlerince yapılmış serbest bölgelerde ise, doğal gaz dağıtım ve satış yetkisinin dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacağı teklifle düzenleniyor.

TOBB Kanunda yapılan düzenlemeye göre, tcaret ve/veya sanayi odası askıya alma sebeplerine vergi mükellefiyetinin kapalı olma durumu da eklenirken, fiilen ticareti terk etmiş olan oda üyeleri için aidat tahakkuku durduruluyor.