Perakende ticarette 2026 yılı idari para cezaları belirlendi

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili kanunda düzenlenen idari para cezaları 2025 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49'a göre artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelerle üreticilere ve tedarikçilere, ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar ceza uygulanacak.

Alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalara, perakende ticaretle uğraşan diğer işletmelerle üretici ve tedarikçilere, tedarik zincirinde vücut bulan haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, raf tahsisi, kampanyalı ve sürekli indirimli satış, çalışma saatleri gibi çeşitli konular bakımından aykırılık halinde 17 bin 988 lira ile 902 bin 256 lira arasında değişen tutarlarda ihlalin türüne göre ayrı ayrı para cezası verilecek.

Defter, belge ve diğer kayıtlarla bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere, eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevini yapmasını engelleyenlere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 102 lira, üst sınırı ise 715 bin 516 lira oldu.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 180 bin 617 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında idari para cezası verilecek.

İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1 milyon 806 bin 177 lira, üst sınırı ise 21 milyon 674 bin 130 lira olarak belirlendi.

Ayrıca idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin uygulanabilecek toplam tutarına ilişkin üst sınırlar yeniden tespit edildi. Bu tutarlar, küçük ölçekli işletmeler için 36 milyon 123 bin 551 lira, orta ölçekli işletmeler için 361 milyon 235 bin 514 lira, büyük ölçekli işletmeler için 1 milyar 806 milyon 177 bin 570 lira oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazete'deki tebliğe göre 2026 yılında uygulanacak net rakamlar:

Fahiş fiyat ve piyasa bozucu faaliyet cezaları

Tebliğin dikkat çeken kalemleri, "Ek 1. Madde" kapsamındaki ihlallere yönelik artışlar oldu:

Fahiş Fiyat Artışı (Ek 1/1): Alt sınır 180 bin 617 TL, üst sınır 1 milyon 806 bin 177 TL'ye yükseldi.

Piyasada Darlık Yaratıcı Faaliyetler (Ek 1/2): Alt sınır 1 milyon 806 bin 177 TL, üst sınır ise 21 milyon 674 bin 130 TL olarak belirlendi.

Kanun'un 18. maddesinin birinci fıkrası uyarınca uygulanacak diğer cezalar ise şöyle güncellendi:

Kampanya ve prim aykırılıkları [18/1-a(1)]: 57 bin 241 TL

Büyük ve zincir mağaza ihlalleri (18/1-c): 180 bin 429 TL

Genel aykırılıklar (18/1-ç): 90 bin 195 TL

Yer yahsisi ve alan ihlalleri (18/1-d, e, h): 360 bin 884 TL ile 902 bin 256 TL arasında değişen tutarlar.

Çalışma saatlerine aykırılık (18/1-ı): 17 bin 988 TL

Denetimi engelleme veya belge vermeme (18/1-j): 143 bin 102 TL ile 715 bin 516 TL arası.

Bir takvim yılı içinde uygulanabilecek toplam ceza tutarlarının üst sınırları da yeniden belirlendi:

Küçük ölçekli işletmeler: 36 milyon 123 bin 551 TL

Orta ölçekli işletmeler: 361 milyon 235 bin 514 TL

Büyük ölçekli işletmeler: 1 milyar 806 bin 177 bin 570 TL

Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.