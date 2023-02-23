  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Perakende ticarette taksit sınırlamasına ‘afet’ düzenlemesi
Takip Et

Perakende ticarette taksit sınırlamasına ‘afet’ düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı’na afet dönemlerinde perakende ticaretteki taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin taksit sürelerini düzenleyen "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.