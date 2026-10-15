Perakende ticarette taksitli satışlara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi

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Ticaret Bakanlığı, perakende sektöründe taksitli satışlara yönelik düzenlemeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarıyla uyumlu hâle getirmek amacıyla yönetmelik değişikliğine gitti.

Yeni düzenlemeyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı üzerinden yapılan satışlarda taksit sürelerine ilişkin alınan kararlarla uyum sağlanması amacıyla, perakende sektöründeki diğer taksitlendirme yöntemlerine yönelik düzenlemelerin de güncellenmesi hedefleniyor.

Tüketicilerin ve perakende sektörünün ihtiyaçları gözetilecek

Bu doğrultuda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle Ticaret Bakanlığı, BDDK’nin aldığı kararların ardından gerekli düzenlemeleri daha hızlı ve etkin şekilde uygulamaya koyabilecek.

Yeni düzenlemeyle tüketicilere yönelik taksitli satış uygulamalarında ihtiyaç duyulan değişikliklerin, güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak ve BDDK kararlarıyla uyumlu biçimde yapılması mümkün olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu kapsamda alınacak kararlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına bildirilecek.