Perakendeciler yer bulamıyor, maliyetler ve mevzuat yeni AVM yatırımını engelliyor

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de 450 AVM’nin yılda 2,5 milyar ziyaretçi ağırladığını ve 59 milyar dolarlık ciro yarattığını söyleyen Şapkacı, perakendecilerin yeni projeler, konseptler ve müşteri odaklı yaklaşımlarla bu zorlukları aşacağını ifade ederek, yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için mevzuat tarafında uluslararası normların oluşturulmasını umut ettiklerini söyledi. Ece Türkiye Genel Müdürü Nuri Şapkacı, 250 çalışanla 2 bin 500 kira sözleşmesini yönettiklerini, portföylerindeki 14 alışveriş merkezinden 10'unun neredeyse yüzde 100 dolu olduğunu belirtti. Ece Almanya'nın 1965'ten bu yana 11 ülkede 200 AVM'de faaliyet gösterdiğini, büyüklüğünün 28 milyar Euro olduğunu ve 7 milyon m2'de 17 bin mağazayı yönettiğini belirtti. Şapkacı, bu uluslararası birikimi Türkiye'ye taşıdıklarını ve Türk perakendecilerin yurt dışındaki AVM'lere açılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel de, "“ECE Türkiye Connect sayesinde yatırımcı ve kiracılarımıza entegre bir yapı üzerinden AVM performans verilerini gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

Fiziksel mağazalar önemini koruyacak

Etkinlikte “Avrupa’da Perakende Gayrimenkulün Bugünü ve Yarını” başlıklı bir konuşma yapan ECE Marketplaces CEO’su Joanna Fisher, küresel perakende dünyasındaki dönüşüme dikkat çekti. Deneyim odaklı yaklaşımın artık sektörün merkezinde yer aldığını belirten Fisher, “Avrupa’da ekonomik büyüme yavaşlarken tüketiciler daha seçici, daha bilinçli ve değer odaklı hale geliyor. Fiziksel mağazalar önemini koruyor ancak artık yalnızca ürün ve hizmet değil, deneyim ve duygu sunmak zorundalar. Yatırım kararlarında ise başarı artık lokasyondan çok aktif ve doğru yönetimle belirleniyor" dedi.