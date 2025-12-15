  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Perakendede “kasım efsanesi” ekim ayının gölgesinde kaldı
Takip Et

Perakendede “kasım efsanesi” ekim ayının gölgesinde kaldı

BMD Başkanı Sinan Öncel, efsane kasım ayında perakende satışlarının ekim ayının gerisinde kaldığını söyleyerek, “Giyim, ayakkabı, sağlık, kozmetik ve yemek kategorilerinde ekim ayında 410 milyar lira olan kartlı harcama tutarı kasımda 333 milyar liraya, 452,6 milyon olan işlem adedi ise 363 milyona geriledi. Bu sonuç, ekim ayı ile kıyasladığımızda ‘Efsane Kasım’da cironun yüzde 18,8, işlem adedinin ise yüzde 19,8 düştüğü anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Perakendede “kasım efsanesi” ekim ayının gölgesinde kaldı
Takip Et

Bütün aya yayılan yüksek oranlı indirim kampanyalarına rağmen perakende markaları kasım ayında adet satışı ve ciroda bekledikleri performansa ulaşamadı. Hazır giyim ve ayakkabıda kasım, 2025’in en düşük işlem adedinin gerçekleştiği üç aydan biri oldu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl kasım ayında önceki yıllardan farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Öncel, “Havanın soğuması ve erken başlayan indirimlerin etkisiyle ekim ayında, adet satışı ve ciroda önemli bir artış kaydetmiştik. İndirim ayı olarak bilinen kasımın daha da canlı geçmesini bekliyorduk. Ancak anket sonuçlarına baktığımızda ciro artışı enflasyonun çok altında kalırken, üyelerimizin yüzde 41’i, yani neredeyse yarısı adet satışını arttıramadı. Öte yandan, Merkez Bankası verilerine baktığımızda da, kasım ayında hem işlem adedinin hem de cironun ekimin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Giyim ve ayakkabıda kasım, yılın en düşük işlem adedinin gerçekleştiği üç aydan biri oldu. Kozmetik ve yemek kategorilerinde de yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Giyim, ayakkabı, sağlık, kozmetik ve yemek kategorilerinde ekim ayında 410 milyar lira olan kartlı harcama tutarı kasımda 333 milyar liraya, 452,6 milyon olan işlem adedi ise 363 milyona geriledi. Bu sonuç, ekim ayı ile kıyasladığımızda ‘Efsane Kasım’da cironun yüzde 18,8, işlem adedinin ise yüzde 19,8 düşmesi anlamına geliyor. Bütün bu veriler bize tüketicilerin yüksek oranlı indirimlere rağmen gıda, eğitim ve kira dışındaki harcama kalemlerini giderek daha çok kıstığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Fahiş kira artışı en büyük sorun

Sinan Öncel kasım ayı anketinde üyelerden perakende sektörünün öncelikli sorunlarını da sıralamalarını istediklerini söyledi.

Öncel, markalar için en öncelikli ilk üç sorunla ilgili şunları söyledi:

“Fahiş kira artış talepleri öncelikli sorunlar listesinde açık ara ilk sırada bulunuyor. Üyelerimizin yüzde 83’ü, fahiş kira artışlarından şikâyet ediyor. Turist alışverişindeki düşüş yüzde 64’le ikinci, işçilik maliyetlerinin ciro içindeki payının artması yüzde 60’la üçüncü sırada yer alıyor. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere markalı perakende için yüksek maliyetlerin 2026’da da öncelikli sorunların başında geleceğini söyleyebiliriz. Kira artışlarının yanı sıra işçilik ve diğer operasyonel maliyetler yükselecek. Dolayısıyla maliyetleri düşürmek markalarımız için 2026’da öncelikli başlıklardan biri olmaya devam edecek. Özellikle 10 uzama yılını dolduran kontratlarda fahiş kira artışı taleplerinin önüne geçilebilmesi için mülk sahibinin sebepsiz fesih hakkının kaldırılması gerekiyor. Bunun da yolu Borçlar Kanunu’na 2012 yılında eklenen ve kötüye kullanım nedeniyle mağduriyetlere yol açan düzenlemenin kaldırılmasından geçiyor. Uzun zamandır beklentimiz olan değişikliğin daha fazla gecikmeden gerçekleştirileceğini ümit ediyoruz. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiği süreçte kira artışının yıllık TÜFE ortalamasına göre belirlenmesi de maliyetlerimizi olumsuz etkiliyor.”

Sinan Öncel, hammadde ve ara mal ithalatında ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulamasının kaldırılması gibi sektörü destekleyecek önlemlerin hızla devreye alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Aylık ciro (bin TL)

Aylar Giyim-ayakkabı Sağlık-kozmetik Yemek
2025-01 113.671.735 69.769.879 107.168.559
2025-02 87.061.304 59.797.620 85.436.496
2025-03 110.667.258 60.768.492 74.725.249
2025-04 101.650.425 59.663.693 101.028.800
2025-05 147.058.794 83.543.348 131.201.457
2025-06 132.556.646 63.266.874 111.154.261
2025-07 113.005.681 64.323.160 116.208.045
2025-08 133.736.465 78.984.426 149.804.099
2025-09 121.276.183 69.373.597 119.821.980
2025-10 170.830.865 88.443.350 150.806.354
2025-11 135.767.296 75.825.099 121.361.872

 

İşlem adedi

 

Aylar Giyim-ayakkabı Sağlık-kozmetik Yemek
2025-01 72.749.733 59.618.809 259.009.258
2025-02 53.892.542 47.608.941 198.297.114
2025-03 65.002.515 47.312.453 175.154.202
2025-04 59.328.144 44.591.440 219.900.962
2025-05 82.009.241 58.919.764 299.514.723
2025-06 77.192.240 46.127.155 231.194.028
2025-07 66.228.749 45.759.115 224.124.142
2025-08 76.070.703 55.584.240 276.295.980
2025-09 64.278.314 47.907.287 234.498.352
2025-10 79.718.938 59.603.349 313.275.407
2025-11 64.171.278 48.046.619 250.847.749

 

2026 asgari ücret için kritik süreç başladı: Masadaki rakamlar netleşiyor! Hangi ödemeler değişecek?2026 asgari ücret için kritik süreç başladı: Masadaki rakamlar netleşiyor! Hangi ödemeler değişecek?Ekonomi
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte öne çıkan rakamlar...Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte öne çıkan rakamlar...Ekonomi
Yılbaşı sofralarının yıldızı hindinin fiyatı belli olduYılbaşı sofralarının yıldızı hindinin fiyatı belli olduEkonomi
Valilik duyurdu: Cami önlerinde milli piyango ve şans oyunu satışı yasaklandıValilik duyurdu: Cami önlerinde milli piyango ve şans oyunu satışı yasaklandıGündem

 