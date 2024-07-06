Peş peşe zamlara yenisi eklendi! Rakıya zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Rakı fiyatlarına markası ve türüne göre değişiklik gösterse de genel olarak 150 TL civarında zam geldi. Bugün bir rakı grubuna daha zam geldiği duyuruldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beylerbeyi rakı gurubuna zam geldi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de Mey Diego rakı grubuna zam gelmişti. Rakı grubunun bir serisinde fiyatlar şöyle olmuştu:

"35cl 529, 50 cl 719, 70 cl 925, 100 cl 1.250 TL..."