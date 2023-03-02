Petkim 2022'de 6,58 milyar TL kâr etti

Petkim Petrokimya Holding, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, 2022 yılında 6,58 milyar TL kâr etti. Petkim, önceki yıl aynı dönemde 5,45 milyar TL kâr sağlamıştı. Şirket böylelikle yüzde 20'nin üzerinde kârını artırmış oldu.

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, geçtiğimiz yıl 48,90 milyar TL gelir elde ettiğini açıklarken; bu veri bir önceki sene 28,72 milyar TL olarak gerçeklemişti.