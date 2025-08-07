  1. Ekonomim
Petkim 2025'in ilk yarısında 3,3 milyar TL zarar açıkladı

Petkim 2025 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk yarıda ana ortaklık payına düşen 3 milyar 313 milyon TL net zarar bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde 3,6 milyar TL kar açıklanmıştı.

Petkim Petrokimya Holding, 2025 ilk yarısı için finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk 6 ayında ana ortaklık payına düşen 3 milyar 313 milyon TL net zarar bildirdi.

2025 yılı performansı geriledi

Geçen yılın aynı döneminde 3,6 milyar TL net kar açıklayan şirketin bu yılki performansı, iç ve dış talepteki zayıflama ve yüksek finansman giderleri nedeniyle ciddi bir gerileme gösterdi.

Maliyetler ve döviz bazlı finansal yük etkili oldu

Petkim'in 2025/6 aylık dönemdeki satış gelirleri yüzde 22 azalarak 38,6 milyar TL'ye geriledi. Brüt karlılık negatife dönerken, şirketin esas faaliyet zararı 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu düşüşte, maliyetlerin yüksek seyretmesi ve döviz bazlı finansal yüklerin artışı etkili oldu.

Brüt zarar: 1,49 milyar TL
Net finansman gideri: 5,54 milyar TL
Net parasal pozisyon kazancı: 7,34 milyar TL

Net parasal kazanç, zararın daha da derinleşmesini önlese de yüksek borçlanma maliyetleri bilançoda baskı yaratmaya devam etti.

Nakit akışı negatif, likidite baskı altında

Şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı -3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam -0,9 milyar TL seviyesindeydi. Ticari alacaklar ve stoklardaki artış, nakit çıkışını hızlandırarak likidite üzerinde ek baskı yarattı.

Nakit girişine rağmen döviz çevrim farkları nedeniyle zarar olarak yansıdı

Petkim, iştiraki Petlim'deki yüzde 93,47 hissesini SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye devretti. Yaklaşık 1,19 milyar TL (29,9 milyon USD) nakit girişi sağlanan işlem, döviz çevrim farkları ve geçmiş dönem kalemleri nedeniyle gelir tablosuna 5,9 milyon TL zarar olarak yansıdı.

