Petlas’tan Togg hamlesi: Yerli otomobile yerli lastik

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Petlas, TOGG’un orijinal ekipman lastiği olmak için yürüttüğü projede son aşamaya geldi. 10 aydır süren teknik çalışmaların tamamlandığını açıklayan Petlas, ticari görüşmelerin sonuçlanması halinde yerli otomobilde yerli lastik kullanılacağını duyurdu. Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, 2026 yılında 60 milyon dolarlık yatırım planladıklarını açıkladı.

İstanbul’da geçen hafta düzenlenen basın toplantısında konuşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Petlas’ın otomobil segmentinde orijinal ekipman alanına girmek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Yalnız, bu kapsamda TOGG projesinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Yalnız, “Biz şu an otomobil orijinal ekipmanına lastik vermiyoruz ama zirai ve iş makinelerine veriyoruz. Ancak 10 aydır TOGG projesinde çalışıyoruz. Teknik anlamda projeyi tamamladık. Şimdi ticari görüşmeler sürüyor. Onlar da sonuçlanırsa yerli otomobilde yerli Petlas lastiği olacak” dedi.

Yatırım 1 milyar dolara yaklaştı

1974 yılında kurulan Petlas’ın 2005 yılında AKO Grup tarafından satın alınmasının ardından hızlı bir büyüme sürecine girdiğini söyleyen Yalnız, 2005’ten 2025’e kadar yaklaşık 890 milyon dolarlık yatırım yapıldığını söyledi. Yalnız, 2026’da planlanan 60 milyon dolarlık yatırımla birlikte toplam yatırım tutarının yaklaşık 1 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Yalnız, 60 milyon dolarlık yatırımın 40 milyon dolarının otomasyon projelerine ayrıldığını söyledi. Fabrikada üretim süreçlerinin robotlar ve konveyör sistemleriyle otomatik hale getirileceğini belirten Yalnız, bu yatırımla hem verimliliğin hem de ürün kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Yapılan yatırımlarla fabrikanın önemli ölçüde büyüdüğünü anlatan Yalnız, çalışan sayısının 700’den 4 bin 200’e çıktığını, üretim alanının 170 bin metrekareden yaklaşık 500 bin metrekareye ulaştığını ve yıllık üretim kapasitesinin 20 bin tondan 240 bin tona yükseldiğini kaydetti. Petlas’ın bugün Türkiye genelinde 800 bayi ağına ulaştığını ve 130’a yakın ülkeye ihracat yaptığını belirten Yalnız, şirketin yerli uçak lastiği geliştirilmesinden run-flat lastik üretimine kadar birçok alanda ilkleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Her üç lastikten biri Petlas’ın

Türkiye’de satılan her üç lastikten birinin Petlas tarafından üretildiğini belirten Yalnız, savunma sanayii projelerinde de aktif rol aldıklarını vurguladı. Yalnız, askeri kara araçlarının envanterinin yüzde 90’ında, mevcut araçların ise yüzde 80’inde Petlas lastiklerinin bulunduğunu, savunma sanayiindeki hava projelerinin tamamında da şirketin yer aldığını ifade etti.

İthal lastiklerin yarattığı rekabet baskısı nedeniyle fabrikada kapasite kullanımının yüzde 70 seviyesinde olduğunu söyleyen Yalnız, 240 bin tonluk kapasiteye rağmen bu yıl üretimin yaklaşık 170-175 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Bölgesel çatışmaların ve ekonomik belirsizliklerin de sektörü olumsuz etkilediğini belirten Yalnız, savaşın etkisiyle 2026 yılına ilişkin beklentilerin zayıfladığını ve büyümenin yılın ikinci yarısına kaldığını dile getirdi.

Yalnız, şirketin 2025 yılında 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve 2026 için 350 milyon dolarlık hedef koyduklarını söyledi. Ancak mevcut koşullar nedeniyle bu hedefe ulaşmanın zor olabileceğini belirten Yalnız, “Bugün bana 286 milyon dolara imza at deseler imza atarım” diyerek küresel belirsizliklerin sektörde yarattığı baskıya dikkat çekti.