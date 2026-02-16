Petro kimya da Hindistan'la yarışamaz

AHMET USMAN / EKONOMİ

Konferansta petrokimya sektöründe arz fazlası, hammadde maliyetleri, teknolojik gelişmeler gibi nedenlerle değişim süreci yaşandığını dile getiren ChemOrbis CEO’su Alp Fehmi Özdenler, Avrupa Birliği’nin Hindistan’la bir STA yaptığını hatırlatarak “Avrupa’ya son ürün başta olmak üzere ucuz Hint malı girişinde ciddi bir risk oluşacak. Türk ihracatçısı Avrupa’da Hindistan ile aynı gümrük koşullarında mücadele etmek durumunda kalacak. Bir de bu iş Türkiye pazarına uzarsa, iç pazarda da gümrüksüz Hint ürünleriyle yarışmamız gerekecek. Hindistan ABD ile de bir STA yapmak üzere, bir çerçeve anlaşma imzalandı. Türk ihracatçısı ABD’de de Hindistan’ın gümrük avantajlı ürünleriyle rekabet edecek” görüşünü dile getirdi.

TTCP Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Mevlüt Çetinkaya ise “Eğer önlem alamazsak bu pazarda rekabet gücümüz inanılmaz derecede zayıflayacak. Hindistan ile yapılan STA bizi 3 boyutuyla çok etkileyecek. Bir, Avrupa pazarına artık bizim yerimize Hindistan ve network ülkeleri girecek; iki, Avrupa’ya yakın olduğumuz için bize gelen bazı yatırımlar başka bölgelere gidecek; üç, artık Hindistan malları Avrupa üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz gelecek ama Türkiye o ülkelere hiçbir mal satamayacak... İşimiz zor” dedi.