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Petrokimya devi Tüpraş’tan yeni yatırım! Hidrojende kritik hedefe odaklandı

Tüpraş, yeşil hidrojen alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Enerji dönüşümünde kritik olan teknolojik girişimleri ile stratejik iş birlikleri oluşturan Tüpraş, Verdagy yatırımından sonra Ionomr şirketine de yatırım yaptı.

Haber Merkezi
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Petrokimya devi Tüpraş’tan yeni yatırım! Hidrojende kritik hedefe odaklandı
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Tüpraş, enerji dönüşümünde belirleyici olacak teknoloji girişim şirketlerine yatırım yapmak, stratejik iş birlikleri oluşturmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurduğu Tüpraş Ventures şirketi aracılığıyla yeşil hidrojen alanında faaliyet gösteren başarılı girişimlere yatırımlarını sürdürüyor.

Hem elektrolizör hem de yakıt pili sektöründe ürünler geliştiriyor

Tüpraş Ventures, geçen yıl içerisinde tamamlanan Verdagy yatırımından sonra Ionomr şirketine de yatırım yaptı.

Ionomr, hem elektrolizör hem de yakıt pili sektörüne yönelik ürünler geliştiriyor. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu ürünler; gösterdikleri yüksek iyonik iletkenlik ve zorlu koşullar altında kararlılık ve dayanıklık ile sistemlerin verimliliğini artırıyor.

“Geleceğin iş kollarına yatırım yapıyoruz”

İnovasyondan Sorumlu Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, açıkladıkları stratejik dönüşüm planı doğrultusunda, karbon emisyonu olmayan enerji teknolojilerine odaklandıklarını belirtti.

Yeşil hidrojen alanında yatırımlarına devam ediyor

Zağra, sürdürülebilir rafinajın yanı sıra, odak iş alanları olan biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen alanında faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

“Girişim şirketimiz Tüpraş Ventures ile geleceğin yeni iş kollarına yatırım yapıyoruz. Farklı hidrojen elektrolizörleri ve sıfır karbonlu elektrik kullanarak üretilecek hidrojen, karbon nötr hedeflerimize ulaşmamızda önemli araçlardan biri olacak. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Verdagy yatırımı ve bu yılki Ionomr yatırımımızın da gösterdiği gibi, en verimli ve yenilikçi teknolojilerin erken uygulayıcısı olmak amacındayız.”

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