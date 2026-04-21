Petrol 100 doları zorlarsa faiz artışı gelebilir mi? Uzmanından Türkiye ekonomisi için yol haritası

RCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Gürelli, Orta Doğu’daki çatışma ortamının küresel anlamda ciddi bir enflasyonist baskı yarattığını belirtti. Petrol fiyatlarının 90-95 dolar seviyelerinde seyretmesinin gübre gibi temel ürün fiyatlarını da yüksek tuttuğunu ifade eden Gürelli, Türkiye için en büyük risklerden birinin petrolün 100-105 dolar ve üzerine çıkması olduğunu söyledi. Bu durumun, enerji fiyatlarını dengelemek için kullanılan Eşel Mobil Sistemi'nin etkisini yitirmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Merkez Bankası’ndan alan yaratma amaçlı faiz hamlesi gelebilir mi?

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürelli, çatışmazlık sürecinin devam etmesi durumunda faizlerin sabit tutulma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. Ancak olumsuz bir senaryoda, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması halinde TCMB’nin politika faizinde 100 ile 200 baz puan arasında ufak çaplı bir artışa gidebileceğini ifade etti. Gürelli’ye göre bu hamle, Merkez Bankası’nın daha esnek bir faiz politikasına geçmesi için kendine alan yaratma amacı taşıyabilir.

Döviz kuru ve ihracatçıların durumu

Döviz kurunun sadece rezervlere güvenerek belli bir noktada tutulması stratejisinin piyasada karşılık görmemeye başladığını belirten Gürelli, Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanmasının sanayide problemler yarattığını savundu. Kurda yapılacak ani bir ayarlamanın enflasyonist bir kısır döngüye yol açabileceğini ifade etse de, aylık değer kaybı patikasının bir miktar hızlandırılmasının faydalı olabileceği görüşünü paylaştı. Gürelli, bu ayarlamanın döviz talebini artırmaması için mutlaka önün görülebildiği, belirsizliklerin azaldığı bir dönemde yapılması gerektiğini vurguladı.

Bütçe açıkları ve seçim ekonomisi

Gürelli, bütçe tarafında önümüzdeki 1-1,5 yıllık süreçte iyileşme beklemediğini, aksine bütçe açıklarının kötüleşebileceğini öngördü. Kamu yatırımlarında veya personel harcamalarında bir kısıntı yapılmasının mevcut koşullarda zor olduğunu belirten Gürelli, Türkiye’nin borçluluk rasyolarının birçok ülkeye göre iyi durumda olduğunu ancak seçime kadar bu rasyolarda bir miktar kötüleşme yaşanabileceğini ifade etti. Ayrıca petrol fiyatlarının normalleşerek 70-75 dolar bandına inmesi durumunda, Eşel Mobil Sistemi üzerinden belirli sektörlerin desteklenebileceğini ve bunun dezenflasyonist bir etki yaratabileceğini de sözlerine ekledi.