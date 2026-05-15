Petrol böyle giderse cari açık 70 milyar dolara kadar çıkar

MEHMET KAYA / ANKARA

TSKB İletişim Direktörü ve Nasıl Bir Ekonomi TV yapımcılarından Barış Esen’in moderatörlüğünde TSKB Başekonomisti ve EKONOMİ yazarı Burcu Ünüvar, Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara’nın konuşmacı olduğu oturumda, enflasyon riski ve cari işlemler açığı riskine dikkat çekildi. TÜGİAD Ankara Başkanı Aykut Çakmaklı ise iş dünyası açısından belirsizliğin olumsuz etkisine dikkati çekti.

Aykut Çakmaklı açılış konuşmasında, iş dünyası açısından ekonominin geleceğe duyulan inanç anlamına da geldiğini vurgulayarak, belirsizlik, jeopolitik riskler, ticaret savaşları, enerji dönüşümü, sayısallaşma ve yapay zekanın ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini, küresel ölçekte sermaye akımları ve üretim-tedarik zincirlerinin yeniden konumlandığını kaydetti. Bu ortamın riskler kadar fırsatlar da yarattığını belirten Çakmaklı, “Bizim görevimiz şartlar ne olursa olsun dönüşümlere adapte olmaya, yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize değer katmaya devam etmektir. Elbette kolay bir dönemden geçmiyoruz. Finansmana erişimin zorlaştığı, maliyetlerin arttığı, yatırım kararlarının daha dikkatli alındığı bir süreçteyiz. Fakat iş dünyasının doğasında da zaten bu var: Riskleri doğru okumak, değişime hızlı uyum sağlamak ve en önemlisi umudu kaybetmeden çalışmaya devam etmek” dedi.

Panel bölümünde konuşan, TSKB Başekonomisti ve EKONOMİ yazarlarından Burcu Ünüvar, küresel ölçekte yüksek enflasyonun yaşandığı bir döneme girildiğini, iş dünyasının korunması dahil ekonominin bu dönemde sağlıklı kalabilmesi için Türkiye’nin mutlaka enflasyonu düşürmesi, yapısal önlemleri hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti. Ünüvar, küresel yüksek enflasyon yaşanacak olmasının Türkiye’nin yüksek enflasyon oranını görmezden gelmesi anlamına gelemeyeceğini belirtti.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara da konuşmasında, Türkiye ekonomisinin yüksek petrol fiyatları nedeniyle çeşitli kanallardan zorlandığını, enerji ithalatçısı olması nedeniyle bunun ciddi bir risk unsuru olduğunu kaydetti. Cari işlemler açığının yükselmesi riskine dikkat çeken Hakan Kara, kendi projeksiyonlarıyla, bu yıl sonuna kadar hampetrol fiyatlarının mevcut seviyesinde kalması halinde cari işlemler açığının 70 milyar dolara kadar yükselme riski bulunduğunu kaydetti.