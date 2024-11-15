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Petrol devlerinden sürdürülebilir enerji için 500 milyon dolarlık ortak yatırım

TotalEnergies, bp, Equinor ve Shell enerji şirketleri, sürdürülebilir enerjiye erişimi artırmak amacıyla 500 milyon dolarlık ortak yatırım yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Petrol devlerinden sürdürülebilir enerji için 500 milyon dolarlık ortak yatırım
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TotalEnergies, bp, Equinor ve Shell’in üst düzey yetkilileri, Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında ortak anlaşmaya imza attı.

İnsanların sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişimini artırmaya yönelik anlaşma kapsamında, söz konusu şirketler 500 milyon dolar değerinde ortak yatırım yapacak.

Hedef sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişimi artırmak

bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, duyurulan ortak yatırım sayesinde zamanla milyonlarca insanın sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişiminin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Equinor CEO’su Anders Opedal da dört enerji şirketinin gelişmekte olan ülkelere ortak yatırım yapacağını belirterek, “Bu çabanın, adil ve eşit bir enerji dönüşümüne yönelik küresel hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayan enerjiye erişimdeki açıkların bir kısmının kapatılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

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