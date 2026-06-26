Petrol düştü, akaryakıtta fiyatlar sabit kaldı: Peki akaryakıta indirim gelecek mi?

Brent petrolün, ABD-İran savaşı öncesindeki seviyelere gerilemesine rağmen benzin ve motorin fiyatlarının hafta boyunca sabit kalması, akaryakıtta beklenen indirimlerin yapılmaması nedeniyle kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, indirimi ya da zammı belirleyen en temel unsurun küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatındaki değişim olduğunu belirterek, "Benzin ve motorinin ton fiyatları, indirimi gerektirecek düzeye inmedi. Bu nedenle de hafta boyunca pompada bir fiyat hareketi yaşanmadı" ifade etti.

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatları belirgin biçimde düştü. Brent petrol, 75 doların altına indi, 72 doları gördü. Brent petrol, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmelere, tedarik ve arz sorunu odaklı risklere göre seyir izliyor ve halen 74 dolar düzeyinden işlem görüyor.

Sektör kaynakları metrik ton verilerini açıkladı

ABD ile İran savaşı sırasında 118 dolarla zirve yapan Brent petrol fiyatının, savaş öncesindeki düzeylere inmesine karşın hafta boyunca benzin ve motorin fiyatları sabit kaldı. Akaryakıta, indirim yapılmaması tepkilere ve eleştirilere yol açtı.

Akayakıt sektörü temsilcileri, indirimi ya da zammı belirleyen en temel unsurun küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatındaki değişim olduğunu vurguladı. Kaynaklar, savaş öncesinde motorinin metrik ton fiyatının 762 dolar, benzinin 730 dolar olduğunu hatırlatarak, "Bu fiyatlar, savaşla birlikte 1400 dolarları gördü. Şu anda motorinin metrik ton fiyatı 890 dolar, benzinin metrik ton fiyatı da 900 dolar düzeyinde" diye konuştu.

Kaynaklar, Brent petrol düşmesine karşın benzin ve motorinin ton fiyatlarının, indirimi gerektirecek düzeylerde olmadığını belirterek, "Bu nedenle de hafta boyunca pompada bir fiyat hareketi yaşanmadı" dedi.

“EPDK indirim gecikmesine izin vermez, motorinde indirim beklentisi gündemde”

Sektör kaynakları, EPDK’nın verileri takip ettiğini belirterek, "İndirimin geciktirilmesi ya da pompaya yansıtılmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. EPDK da verileri takip ediyor. Bir gecikmeye ya da ötelemeye izin vermez" dedi.

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda ürün fiyatının düşmeye devam etmesi durumunda gelecek hafta motorine indirim beklenebileceğini vurguladı.