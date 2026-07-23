Petrol endişesi ABD ve Avrupa tahvil faizlerini yükseltti

ABD ve Avrupa tahvil piyasalarında faizler, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon risklerini artırmasıyla yukarı yönlü hareket etti.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,671 seviyesine yükselirken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,2014 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvili faizi ise 3,8 baz puan artışla yüzde 5,080 seviyesini görerek son iki ayın zirvesine çıktı.

Petrol fiyatları enflasyon kaygılarını artırıyor

Deutsche Bank Research stratejistleri, enerji fiyatlarındaki son yükselişin daha uzun süreli bir stagflasyon riskine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Raporda, yükselen enerji maliyetleri nedeniyle yatırımcıların daha yüksek enflasyon beklentilerini fiyatladığı, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ise İngiltere Merkez Bankası'nın 2026 yılı içinde faiz artırma olasılığını güçlendirdiği ifade edildi.

Danske Bank Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Döviz Araştırmaları Direktörü Kristoffer Kjaer Lomholt da yatırımcıların devlet tahvili faizlerinin ulaştığı seviyelere daha fazla odaklandığını belirterek, ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5'in üzerinde işlem gördüğünü ve bu durumun giderek daha kalıcı hale geldiğini söyledi.

Analistler, Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerini vurmasının ardından Orta Doğu'da artan gerilim ve Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaşmasının, gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde enflasyon baskılarını artırdığını değerlendiriyor.