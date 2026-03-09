Petrol fırladı; Mehmet Şimşek açıklama yaptı: Gerekli tedbirleri alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunurken, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor" dedi ve "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz" şeklinde eklendi.

Bakan Şimşek'in mesajlarının detayları şöyle:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."