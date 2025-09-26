Petrol fiyatları 3 haftanın zirvesinde!

WTI ham petrol vadeli kontratları, cuma günü varil başına 65 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Brent petrol ise günün ilk saatlerinde 68,87 dolara ulaşırken haftalık bazda yüzde 4 değer artışına ulaştı.

Piyasada yukarı yönlü baskı arttı

Bu yükseliş, Haziran başından bu yana kaydedilen en güçlü haftalık performansa işaret etti. Arzdaki belirsizlikler ve jeopolitik tansiyon, piyasada yukarı yönlü baskıların artmasına neden oldu.

Rusya'ya yönelik baskılar petrol arzı endişelerini artırdı

Özellikle Rusya’ya yönelik enerji sektörünü hedef alan baskıların artması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya’dan petrol ithalatını sonlandırma çağrısında bulunması ise Moskova üzerindeki uluslararası kısıtlama çabalarını daha da yoğunlaştırdı.

Hafta başında Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısını hedef alan saldırıları, Moskova’nın enerji ihracatını sınırlamasına ve ham petrol üretiminde olası kesintileri gündemine almasına zemin oluşturdu. Bu gelişme, küresel piyasalar açısından arz kaynaklı bir risk olarak öne çıktı.

Öte yandan, Kuzey Irak’tan petrol ihracatının yeniden başlaması, fiyatlardaki artışı kısmen dengelerken; ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflaması ise ekonomik büyüme dinamiklerine darbe vurabileceği gerekçesiyle talep artışı beklentisini düşürdü. Bu durum, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir risk unsuru oluşturdu.