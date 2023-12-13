Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

Pazartesi günü 76,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün seansın büyük bölümünde 73,75 dolar dolayında seyretti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,86 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerine ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor. OPEC+ grubunun 30 Kasım'da yaptığı toplantıda bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini açıklamıştı.

SAXO Bank Emtia Bölüm Başkanı Ole Hansen, yatırımcılara gönderdiği notta, petrol fiyatlarında 2024’te daha düşük seviyeler beklenmediğini ve önümüzdeki dönemde 80 dolar seviyelerinin alt sınırına yakın işlem görmesinin öngörüldüğünü belirtti. Hansen OPEC+ içerisindeki birlik ruhuna dair endişelere ve olağanüstü bir OPEC+ toplantısının tertiplenmesi riskine de dikkat çekti.