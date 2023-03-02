Petrol fiyatları 84 doların üzerinde

Dün 84,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 12:11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 84,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,53 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,53 ile 84,67 dolar aralığının direnç, 84,18 ile 83,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ABD’de ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 480 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 440 bin varil artacağı yönündeydi.

Ham petrol stoklarında yaşanan artış, ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı.

ECB’den faiz artışı beklentisi fiyatları baskılıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya'da enflasyonun şubat ayında beklenenden fazla artması ve alınan önlemlere rağmen gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırarak fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Çin’deki gelişmeler fiyatları destekliyor

Öte yandan, Çin'de artan ekonomik aktivite ve olumlu imalat verileri, ülkenin büyümeyi destekleyici adımlar atacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Tahminlerin üzerindeki veriler, ülkede petrolde daha güçlü talep toparlanması beklentilerini destekledi.