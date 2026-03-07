Petrol fiyatları arttı, faiz indirimi beklentisi zayıfladı

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 28 Şubat’tan bu yana tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde şekillenen küresel ve yerel piyasa dinamiklerini analiz etti. Eryılmaz, sahadaki sıcaklığın piyasa fiyatlarına henüz tam olarak yansımadığını ve haber akışlarına göre hızlı değişimlerin yaşandığını belirtti. Mevcut durumu bir "savaş paradoksu" olarak tanımlayan Doç. Dr. Eryılmaz, normal şartlarda savaş ortamlarında yükselmesi gereken altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin, petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği enflasyon kaygıları nedeniyle baskılandığını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yukarı çekeceği ve bu durumun Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimlerini sekteye uğratacağı beklentisi, doların güçlenmesine ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine yol açıyor.

Enerji fiyatları ve ABD verileri piyasaların yönünü belirliyor

Piyasanın nabzının petrol fiyatları üzerinden attığını vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, petrol fiyatları yükseldikçe risk iştahının azaldığını, fiyatlardaki düşüşlerin ise piyasaya nefes aldırdığını belirtti. Manşetlerde petrol olsa da arka planda doğalgaz fiyatlarında yaşanan %75’lik artışın Avrupa ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve Katar'daki tesislerin durumu nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin, büyüme yapısı zaten kırılgan olan Avrupa'da bir resesyon tartışmasını tetikleyebileceğini ifade etti. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam verisinin önemine değinen Doç. Dr. Eryılmaz, güçlü bir verinin "ekonomi güçlü, Fed faiz indiriminde acele etmez" algısını pekiştirerek dolar endeksini daha da yukarı taşıyabileceğini ve faiz indirimi beklentilerinin ekim veya aralık aylarına kayabileceğini öngördü.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

Türkiye ekonomisine dair verileri de değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, yıllık %3,6’lık büyüme oranının piyasa beklentilerine paralel olduğunu ancak hanehalkı tüketiminin güçlü kalmasının enflasyonla mücadele açısından zorlayıcı bir kompozisyon oluşturduğunu belirtti. Şubat ayı enflasyonundaki sapmanın ana nedeninin gıda fiyatları olduğunu ifade eden ekonomist, çekirdek enflasyondaki ılımlı seyrin aslında olumlu bir sinyal olduğunu ancak artan petrol fiyatlarının bu durumu riske attığını söyledi. Mevcut belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü riskler nedeniyle Doç. Dr. Eryılmaz, Merkez Bankası'ndan mart ayında kesinlikle bir faiz indirimi beklemediğini, hatta bu durumun nisan ayına da sarkabileceği kanaatinde olduğunu vurguladı.