Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor: Son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bloomberg'in haberine göre petrol, OPEC+'nin durdurulan üretimi canlandırma planlarını işaret etmesi ve Trump yönetiminin birden fazla cephede ticaret savaşları tehdidinde bulunmasının ardından neredeyse üç ayın en düşük seviyesinde kayıplarını sürdürdü.

Brent petrolü varil başına 71 dolara doğru geriledi

Pazartesi günü yüzde 1,6 düşüş yaşayan Brent petrol varil başına 71 dolara doğru gerilerken, ABD Ham Petrolü 68 dolara yakın seyrediyor. OPEC+ sürpriz bir hareketle, tekrarlanan gecikmelerin ardından Nisan ayında üretimi artırmaya başlayacak, ancak artışın piyasa koşullarına bağlı olarak duraklatılabileceğini veya tersine çevrilebileceğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı geçen ay yayınladığı bir raporda, OPEC+ üretimi sabit tutsa bile küresel petrol piyasalarının bu yıl arz fazlasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki grup, web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre üretimi günde 138 bin varil artırmayı planlıyor.

Ham petrol, zayıf talep ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının sonuçları hakkındaki endişeler nedeniyle Ocak ortasından bu yana düşüş eğiliminde. ABD'nin ticaret ortaklarına (Çin, Kanada ve Meksika) uyguladığı tarifeler Salı günü yürürlüğe girecek ve piyasa herhangi bir misilleme önlemini izleyecek.

ING Groep NV'nin Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, OPEC+ ve ABD vergilerinden kaynaklanan arz artışını gerekçe göstererek, "Petrol iki cephede baskı altında. Misilleme tarifeleri muhtemelen daha fazla tırmanış anlamına geliyor ve bu da büyüme ve talep görünümünü daha da gölgeleyecek" dedi.