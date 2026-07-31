Petrol fiyatları Euro Bölgesi enflasyonunu yukarı taşıdı

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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükselerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki yükselişin temel nedenleri arasında yer aldı.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükselirken, hizmet enflasyonu yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Faiz artırım beklentileri güçlendi

Veriler, yüksek enerji maliyetlerinin daha geniş fiyat gruplarına yayılabileceğine işaret ederken, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilave faiz artırımlarına gideceği beklentilerini güçlendirdi.

ECB'nin bir sonraki toplantısından önce ağustos ayı enflasyon verileri de açıklanacak. Banka ekonominin mevcut görünümünün faiz artırımını içeren temel senaryoyla uyumlu ilerlediğini belirtirken, piyasalar ekim ve nisan ayına kadar ikiden fazla faiz artırımını fiyatlamayı sürdürüyor.

Büyüme faiz endişelerini hafifletti

Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,4 ile beklentilerin iki katı hızda büyümesi, faiz artırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine yönelik kaygıları azalttı.

Bununla birlikte ekonomistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin henüz ücretler ve fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ikinci tur etkiler oluşturmadığını belirterek, ECB'den yalnızca bir faiz artırımı bekliyor. Gıda enflasyonundaki yavaşlama ve Çin'den yapılan daha düşük maliyetli ithalatın da enerji kaynaklı fiyat baskılarını kısmen dengelediği değerlendiriliyor.