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Petrol fiyatları geri çekildi: Akaryakıta indirim gelecek mi?

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin satış fiyatlarına İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte zam gelmişti. Petroldeki hızlı geri çekilme indirim sinyali veriyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları geri çekildi: Akaryakıta indirim gelecek mi?
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Küresel çapta benzin ve motorin fiyatlarında yükselişler yaşanıyor. Petrol fiyatlarının 78 dolara yaklaşmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine zam kaçınılmaz olmuştu.

İsrail ve İran arasındaki savaşın başladığı günlerde Brent petrol 67 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Dolar kuru da 39.33 lira seviyelerinde bulunuyordu. Savaşın ritmini artırmasıyla birlikte petrol hızla yükseldi ve 78 dolar sınırına kadar yaklaştı. 12 günlük süreçte petrol yaklaşık olarak yüzde 16.5 oranında değer kazandı.

Petrol savaş öncesi değerlerine döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes olacağına dair açıklamalarıyla birlikte petrol fiyatları hızla geri çekildi.

Savaş öncesi dönemdeki 67-68 dolar seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarıyla birlikte yeni beklenti oluşmaya başladı.

Dolar savaş süresinde ne kadar arttı?

Dolar kurunda da savaştan bu yana oluşan yüzde 1 civarındaki primin fiyatlara yansımasının çok az olması bekleniyor.

Fiyatlar belirlenirken küresel çapta belli kıstaslar göz önüne alınıyor. Petrol fiyatının düşmesi tek başına fiyatları belirlemede etkili olmuyor. Rafinerilerin marjları da fiyatlar açısından önemli oluyor.

Savaş öncesinde fiyatlar ne durumdaydı?

NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği habere göre, İsrail-İran savaşı başlamadan önce 11 Haziran'da benzin İstanbul'da 46.92 liradan satılıyordu. Günümüzde benzinin litresi 51.51 lira seviyelerinde bulunuyor. Başka bir deyişle kısa sürede benzinin litre fiyatı yüzde 10 civarında yükseliş gösterdi.

Motorine baktığımızda savaş öncesinde İstanbul'da litresi 46.23 liradan satılıyordu. Günümüzde ise 53.09 liradan satılıyor. Motorindeki artış kısa sürede yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmişti.

Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyesine gerilemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim olması beklentisi arttı. Şu anki koşullarda herhangi bir değişiklik olmazsa benzin ve motorin savaş öncesi olan seviyeleri yani 46-47-48 liralara düşmesi bekleniyor.

Enflasyonist baskı oluşturuyor

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sadece otomobil kullanıcıları değil ülke genelini etkileyen durum oluşturuyor. Taşımacılıktan sanayiye kadar birçok alanda petrol, akaryakıt kullanımı gerçekleştiriliyor ve enflasyon sepetine de zamların yansımaları ekleniyor.

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