  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Petrol fiyatları geri çekildi, akaryakıta indirim sinyali geldi
Takip Et

Petrol fiyatları geri çekildi, akaryakıta indirim sinyali geldi

Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarındaki düşüş benzin ve motorine indirim sinyali vermeye başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatları geri çekildi, akaryakıta indirim sinyali geldi
Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.

Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacakKiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacakEkonomi
En düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEn düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEkonomi
Akaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 

Ekonomi
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Emekliler çift maaş alamayacak? Sigortalı işte çalışıyorum emekli maaşım iptal mi olacak?
Emekliler çift maaş alamayacak? Sigortalı işte çalışıyorum emekli maaşım iptal mi olacak?
Bankacılık devi 5 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
Bankacılık devi 5 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
ÜÇ-KA Demir Çelik, ihracat odaklı 2 milyon dolarlık yatırım yapacak
ÜÇ-KA Demir Çelik, ihracat odaklı 2 milyon dolarlık yatırım yapacak
Akde Metal, yeni fabrikasında üretime başladı
Akde Metal, yeni fabrikasında üretime başladı