Petrol fiyatları yükseldi, benzin ve motorine dev zam kapıda

Brent petrol fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı. Güne 77,96 dolar seviyesinden başlayan Brent Petrol an itibariyle 80 dolar seviyesine yaklaştı.

Yükseliş trendinin sürmesi halinde motorin ve benzin için yarından itibaren önemli artışların yaşanması bekleniyor.

Brent petrolün artması sebebiyle salıyı çarşambaya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2,10 TL zam yapılacağı beklentisi oluştu.

Otogaza zam gelecek

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG (otogaz) grubunda uygulanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor.