Petrol fiyatlarında güçlü yükseliş! Rusya etkili oldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak'ın Rusya'nın mart ayında günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltmayı planladığı sözleri, uluslararası piyasalarda yankı buldu. Petrol fiyatları, bu haber sonrası güçlü yükseliş gösterdi.

Novak açıklamasında, Rus petrolüne uygulanan fiyat sınırlamasına uyan ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak petrol satışı yapmayacaklarını belirtti.

Fiyat sınırlamasının petrol sektörüne yatırımların kısılmasına ve petrol arz yetersizliklerine yol açacağını savunan Novak, "Mart ayında yapılacak gönüllü üretim kısıntısı piyasa ilişkilerinin yeniden tesis edilmesini sağlayacak" dedi.

Brent petrolünün varil fiyatı 86,87 dolar seviyesine kadar çıktı. Saat 12:24 itibarıyla ise, yüzde 2,47 artışla 86,58 dolar seviyesinde hareket ediyor. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 80,10 doları gördü. Şu sıralarda, düne göre yüzde 2,52 artışla 80,02 dolardan işlem görüyor.

Merkez bankaları yetkililerinin mesajları takip ediliyor

Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Thomas Barkin, dünkü açıklamasında, Fed'in enflasyonla mücadele yolunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Barkin, enflasyonun zirve yaptığını ancak yüksek kalmaya devam ettiğini, enflasyon kontrol altına alınana kadar "gidecek çok yolları" olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi Joachim Nagel de bankanın yüzde 2 hedefine ulaşana kadar şahin politikalarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda, daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişelerini artırdı.

Çin ekonomisindeki gelişmeler petrol fiyatlarını destekliyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 2,1 artışla beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkardı.