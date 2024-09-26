Petrol fiyatlarında sert düşüş!

Petrol fiyatları, perşembe günü Suudi Arabistan'ın üretim artışına hazırlanması haberiyle düşüşe geçti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın, varil başına 100 dolarlık gayri resmi fiyat hedefini terk edeceği ve üretimi artıracağı haberinin ardından piyasalar baskı altına girdi.

Brent ve WTI ham petrol fiyatları düştü

CNBC-e'nin haberine göre, saat 09.20 itibarıyla Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,85 düşüşle varil başına 70,83 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü yüzde 2,8 düşüşle varil başına 67,73 dolara düştü. Suudi Arabistan'ın üretim artışı planı, fiyatlardaki bu gerilemenin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Suudi Arabistan'ın üretim artışı hazırlığı

Suudi Arabistan, petrol üretimini artırmaya hazırlanırken, varil başına 100 dolarlık gayri resmi fiyat hedefinden vazgeçmeye karar verdi. Bu hamle, küresel petrol piyasalarında önemli bir etki yaratabilir.

ABD ve Çin'deki talep endişeleri piyasaları etkiledi

Petrol fiyatları, oturumun başlarında ABD'deki güçlü yakıt talebi ve düşen stoklar nedeniyle kısa süreli bir artış yaşadı. Ancak özellikle Çin'deki küresel talep beklentilerine ilişkin endişeler, fiyatların yeniden düşmesine yol açtı. IG piyasa analisti Tony Sycamore, Çin'de ek mali teşviklerin gerekli olabileceğini belirtti.

Libya'daki gelişmeler de fiyatları baskıladı

Libya petrolünün piyasaya geri dönme işaretleri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Libya'nın doğu ve batısından temsilciler, merkez bankası başkanının atanma süreci üzerinde anlaşarak, ülkenin petrol gelirleri üzerindeki kontrol krizini çözmeye yönelik bir adım attı.

ABD stok verileri güçlü talebe işaret etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ABD petrol stoklarının beklenenden fazla düştüğünü bildirdi. Ancak piyasa, bu güçlü talep verilerini görmezden geldi. EIA verilerine göre, haftalık bazda benzin talebi günde 9 milyon varilin üzerine çıktı ve distilat yakıt talebi de günde 4 milyon varilin üzerine yükseldi.

Orta Doğu'daki gerilim endişeleri artırıyor

Bu arada, Orta Doğu'da devam eden gerilimler de piyasalar üzerinde etkili oluyor. İsrail, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını genişletti ve en az 72 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail'in askeri şefi, kara harekâtının da mümkün olduğunu belirtti, bu da bölgede daha geniş bir savaşın patlak verebileceği endişelerini artırıyor.

Piyasalarda hafta boyunca ay sonu pozisyonlanmaları izlenirken, ABD'de 4 Ekim'de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilecek.