Petrol fiyatlarında sert hareketlilik: Brent petrol 110 dolara yükseldi

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Petrol fiyatlarındaki hareketlilikte stratejik rezervlerin piyasaya sunulması, ABD'nin Rusya ve İran'a yönelik adımları ile Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırı riski etkili oldu.

Brent petrol sabah geriledi, akşam yükselişe geçti

Bir önceki gün 106,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 105,92 dolardan tamamladı. Brent petrol, bugün saat 09.22 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 düşerek 105,43 dolardan işlem gördü. Aynı saatlerde WTI ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 97,46 dolar seviyesinde kaydedildi.

Akşam saatlerinde ise piyasalarda yön değişti. Yaklaşık yüzde 3 değer kazanan Brent petrol 110 dolar seviyesine yükselirken WTI ham petrolün varil fiyatı da 100,72 dolara çıktı.

Stratejik rezervlerin piyasaya sunulması hızlandırılıyor

Son dönemdeki fiyat artışlarının ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve küresel arzın artacağı beklentisi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler, 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sunulmamış yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya çıkarılmasını hızlandırma konusunda anlaştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki krize karşı mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sunulduğu bildirildi. Toplam miktarın başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşması bekleniyor. IEA ayrıca üye ülkelerden, özellikle dizel olmak üzere ham petrol ve rafine petrol ürünlerinin arzını artırmalarını istedi.

ABD'nin yaptırım adımları petrol piyasasını etkiliyor

ABD Hazine Bakanlığının, Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına ilişkin belirli işlemlere yönelik muafiyeti 24 Nisan 2027'ye kadar uzatması, arz endişelerini hafifletebilecek gelişmeler arasında yer aldı. ABD'nin Rusya menşeli dizel ticaretine yönelik bazı yaptırımları geçici olarak hafifletmesi de piyasadaki arz koşulları açısından önem taşıyor.

Buna karşılık ABD'nin İran'ın petrol gelirlerinin transferinde kullanılan finansal ağlara yönelik yaptırımları genişletmesi, arz endişelerini canlı tutuyor. Washington yönetimi, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlandırma kapsamında 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacağını açıklaması da petrol arzına ilişkin riskleri artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin enerji alanında ilan ettiği ateşkese rağmen saldırıların yeniden başlayacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise son saldırılarda rafinerilerde ciddi hasar oluşmadığını belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.