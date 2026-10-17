Petrol fiyatlarında yüksek seyir sona erebilir: Goldman Sachs'tan yeni öngörü

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Goldman Sachs Research, Orta Doğu'dan petrol arzının kademeli olarak toparlanmasıyla petrol fiyatlarının gelecek yıl gerilemesini bekliyor. Ancak ABD, İsrail ve İran'ın dahil olduğu çatışmada yeniden tırmanma riskinin yüksek fiyatların tahmin edilenden daha uzun süre devam etmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı ve Petrol Araştırmaları Başkanı Daan Struyven, Brent petrolün Aralık 2026'da varil başına 90 dolardan işlem görmesini bekliyor. Bu tahmin, daha önceki 85 dolarlık beklentinin üzerinde. Brent petrolün 2027 yılı ortalamasının ise 80 dolar olması öngörülüyor.

ICE'de Mart 2027 vadeli petrol kontratı dün 101,53 dolar/varil, Haziran 2027 kontratı 95,62 dolar/varil ve Kasım 2027 kontratı 87,88 dolar/varil seviyesindeydi.

Basra Körfezi'nden petrol ihracatı yeniden yükseldi

Goldman Sachs'a göre, çatışmanın başlamasının ardından Orta Doğu'dan petrol arzı gerilese de ihracatçılar beklenenden daha hızlı uyum sağladı. Araştırma ekibi, Basra Körfezi'nden petrol ihracatının eylül sonundan bu yana 2025 ortalaması civarına toparlandığını tahmin ediyor.

Bu hesaplamaya, tankerlerin hareketlerini gizlemek amacıyla transponderlerini kapattığı tahmin edilen günlük yaklaşık 4 milyon varillik "karanlık" ihracat da dahil ediliyor.

Brent petrol fiyatında 25 dolarlık risk primi

Goldman Sachs, fiziki petrol fiyatlarının hâlâ yüksek kalmasını arz kesintisi riskleri ve küresel stokların rekor düşük seviyelere yakın seyretmesiyle açıklıyor.

Struyven, İran veya Husilerin limanlar, boru hatları ve petrol sahaları dahil olmak üzere bölgedeki petrol altyapısını hedef alabileceğini belirtti. Goldman Sachs, Brent spot fiyatlarında olası bir tırmanmanın arzı azaltması ve stokları daha da aşağı çekmesi ihtimali nedeniyle adil değerin üzerinde yaklaşık 25 dolarlık risk primi bulunduğunu tahmin ediyor.

Portföylerde petrolün hisse ve tahvil piyasalarındaki risklere karşı korunma aracı olarak kullanımının artması da fiyatları destekleyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Küresel petrol piyasasında arz fazlası bekleniyor

Goldman Sachs'ın temel senaryosuna göre küresel ham petrol ve diğer sıvı yakıt piyasasında arz-talep dengesi 2026'nın dördüncü çeyreğinde ve 2027'de arz fazlasına dönecek. Araştırma ekibi bunu petrol fiyatlarının gerilemesi beklentisinin temel nedeni olarak gösteriyor.

Petrol piyasasındaki arz açığının mart ayında günlük 7,2 milyon varil seviyesindeyken, eylülde günlük yalnızca 0,3 milyon varile kadar gerilediği tahmin ediliyor.

Bu dengelenmede Basra Körfezi dışındaki üretim artışı, küresel petrol talebindeki düşüş ve 2025'ten devreden arz fazlası etkili oldu. Küresel petrol talebi eylül 2026'da, 2025 ortalamasına göre günlük yaklaşık 1,3 milyon varil azaldı.

Küresel petrol talebinde sert düşüş

Goldman Sachs'a göre küresel petrol talebi 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda günlük 3,3 milyon varil geriledi. Zayıflığın büyük bölümü Çin, Orta Doğu ve OECD Asya ülkelerinde yoğunlaştı.

Araştırma ekibi, İran'daki savaşın yol açtığı petrol şoku olmasaydı küresel talebin izleyebileceği varsayımsal patikaya kıyasla üçüncü çeyrekte talebin günlük yaklaşık 4 milyon varil daha düşük olduğunu tahmin ediyor.

Bu farkın yüzde 80'inin 2027'nin dördüncü çeyreğine kadar kapanması, talep üzerindeki etkinin günlük 0,7 milyon varile gerilemesi bekleniyor. Goldman Sachs, petrol şokunun özellikle Çin'de elektrikli araç ve kamyon kullanımını ve elektrikli araç satışlarını hızlandırarak kalıcı davranış değişikliklerine de yol açtığını belirtiyor.