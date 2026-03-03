Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası vergide indirim gündemde!

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından "eşel mobil" tekrar masaya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı etki analizi çalışması başlattı. Çalışmanın sonuçlarına göre karar verilecek. Artışların tüketiciye yansımaması için devlet vergi gelirinden feragat edecek.

Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan FİK sonrası, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve savaşın negatif etkilerinin azaltılması için her türlü tedbirin alınacağı açıklanmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

"Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir."

Eşel mobil nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak pompa satış fiyatına yansımasını engellemeye yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatında küresel nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artış olacağında, ÖTV aynı tutarda indirilerek pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacağı dönemde de ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.