Petrol indirimi ve teknolojik atılımın Türkiye Ekonomisi üzerindeki pozitif beklentileri

Petrol fiyatlarının 82-83 dolar seviyelerine inmesinin Türkiye ekonomisi üzerinde çok yönlü pozitif etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Özatay, bu seviyelerin 'cari işlemlerdeki bozulmayı engelleyerek' dengeyi aşağı çekme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün bütçe üzerindeki vergi feragati yükünü hafifleteceğini kaydeden Prof. Dr. Özatay, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde maliyet kaynaklı baskıların bu sayede azalacağını söyledi.

Para politikasında sadeleşme ve normalleşme beklentisi

Küresel piyasalardaki olumlu seyrin ve bölgedeki barış sinyallerinin devam etmesi durumunda para politikasında yeni adımlar atılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özatay, olağanüstü koşullar nedeniyle %40 seviyesine yükseltilen ağırlıklı ortalama fonlama faizinin tekrar %37 seviyelerine çekilebileceğini vurguladı. Para politikasının şeffaflığı açısından politika faizi ile fiili fonlama faizinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özatay, fonlamanın haftalık repo gibi standart kanallardan yapılmasının önemine değindi.

Sanayide teknoloji odaklı dönüşüm ve devlet desteği

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için kapsamlı bir 'Sanayi Politikası' ve yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Prof. Dr. Özatay, devletin yüksek teknoloji kullanımını özendirmesi gerektiğini savundu. Mevcut şirketlerin verimliliğini artıracak 'Model Fabrikalar' ile 'Mükemmeliyet Merkezleri'ne sunulan devlet katkısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özatay, küçük ölçekli şirketlerin teknik personellerinin bu merkezlerde eğitilmesinin dönüşümü hızlandıracağını söyledi.

Eğitimde nitelikli uzmanlaşma ve araştırma üniversiteleri

Ekonomik kalkınmanın temeli olan akademik yapıda üniversitelerin 'araştırma' ve 'eğitim' üniversiteleri olarak ikiye ayrılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özatay, araştırma odaklı kurumlarda öğretim üyelerinin ders yüklerinin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yurt dışına daha fazla öğrenci gönderilmesi, uluslararası uzmanların Türkiye'ye davet edilmesi ve doktora programlarının kalitesinin yükseltilmesi gibi adımların stratejik önem taşıdığını sözlerine ekledi.