Petrol indirimi ve teknolojik atılımın Türkiye Ekonomisi üzerindeki pozitif beklentileri
Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası programında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fatih Özatay, küresel piyasalardaki enerji maliyeti düşüşünün makroekonomik dengelere katkı sağlayacağını ifade ederek; sanayide yüksek teknolojiye geçiş ve akademik uzmanlaşma için stratejik çözüm önerilerinde bulundu.
Petrol fiyatlarının 82-83 dolar seviyelerine inmesinin Türkiye ekonomisi üzerinde çok yönlü pozitif etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Özatay, bu seviyelerin 'cari işlemlerdeki bozulmayı engelleyerek' dengeyi aşağı çekme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün bütçe üzerindeki vergi feragati yükünü hafifleteceğini kaydeden Prof. Dr. Özatay, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde maliyet kaynaklı baskıların bu sayede azalacağını söyledi.
Para politikasında sadeleşme ve normalleşme beklentisi
Küresel piyasalardaki olumlu seyrin ve bölgedeki barış sinyallerinin devam etmesi durumunda para politikasında yeni adımlar atılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özatay, olağanüstü koşullar nedeniyle %40 seviyesine yükseltilen ağırlıklı ortalama fonlama faizinin tekrar %37 seviyelerine çekilebileceğini vurguladı. Para politikasının şeffaflığı açısından politika faizi ile fiili fonlama faizinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özatay, fonlamanın haftalık repo gibi standart kanallardan yapılmasının önemine değindi.
Sanayide teknoloji odaklı dönüşüm ve devlet desteği
Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için kapsamlı bir 'Sanayi Politikası' ve yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Prof. Dr. Özatay, devletin yüksek teknoloji kullanımını özendirmesi gerektiğini savundu. Mevcut şirketlerin verimliliğini artıracak 'Model Fabrikalar' ile 'Mükemmeliyet Merkezleri'ne sunulan devlet katkısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özatay, küçük ölçekli şirketlerin teknik personellerinin bu merkezlerde eğitilmesinin dönüşümü hızlandıracağını söyledi.
Eğitimde nitelikli uzmanlaşma ve araştırma üniversiteleri
Ekonomik kalkınmanın temeli olan akademik yapıda üniversitelerin 'araştırma' ve 'eğitim' üniversiteleri olarak ikiye ayrılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özatay, araştırma odaklı kurumlarda öğretim üyelerinin ders yüklerinin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yurt dışına daha fazla öğrenci gönderilmesi, uluslararası uzmanların Türkiye'ye davet edilmesi ve doktora programlarının kalitesinin yükseltilmesi gibi adımların stratejik önem taşıdığını sözlerine ekledi.