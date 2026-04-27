Petrol Ofisi CEO'su Abbasoğlu: Hürmüz hemen açılsa bile petrol arzı kısa sürede düzelmeyecek

Petrol Ofisi Grubu CEO'su ve PETDER Başkanı Mehmet Abbasoğlu, CNBC-e'den Emre Eser'e konuştu. Abbasoğlu, Orta Doğu'daki savaşın Türkiye'deki akaryakıt piyasasına ciddi bir operasyon riski oluşturduğunu dile getirdi.

Rafinerilerin hedef alınmasının arz tarafında önemli bir daralmaya neden olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, bu durumun küresel ölçekte akaryakıt kıtlığına sebep olduğunu belirtti.

En az bir yıl süre biçildi

Abbasoğlu, dünya genelindeki jet yakıtı arzına atıfta bulunarak küresel rafineri kapasitesinin eski seviyelerine dönmesinin en az bir yıl sürebileceğine işaret etti.

Hürmüz Boğazı krizine ilişkin de konuşan Abbasoğlu, "Hemen açılsa bile petrol arzı kısa sürede düzelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin tam anlamıyla sağlanamadığı bir durumda küresel tedarik zincirinde yeni sıkıntıların yaşanabileceğinin altını çizen Abbasoğlu mevcut koşullara rağmen Türkiye'de akaryakıt tedarikinde ciddi sorun öngörmediklerini de belirtti.

Abbasoğlu, arz güvenliğini sağlamak için maliyetin ikinci planda kaldığını söyledi ve "Nerede bir yakıt kargosu bulursak fiyata bakmaksızın alıyoruz" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının kısa süre içinde normalleşmesini beklemediklerine dikkat çeken Abbasoğlu, yüksek fiyatların enflasyonist baskı yaratacağını dile getirdi.