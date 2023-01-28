Petrol piyasası yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yer alan "ile biodizeli" ibaresi, "biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını" şeklinde değiştirildi.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı "fosil olmayan kaynaklardan üretilen, hava taşıtlarında değişikliğe ihtiyaç olmaksızın jet yakıtı ile harmanlanarak kullanılabilen ve ilgili taraflarca belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine sahip ulusal veya uluslararası standartlara uygun akaryakıt" şeklinde tanımlanarak aynı maddeye eklendi.

Öte yandan, yönetmeliğe göre Kurum, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılan ham madde, üretim teknolojisi veya sürdürülebilirlik kriterlerine ilişkin ilave düzenleme yapabilecek.

Yönetmelikteki "otobiodizel" ifadesi de "biodizel" olarak değiştirildi.

Buna göre biodizel ve etanolün harmanlama işlemi rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin harmanlama işlemi ise sadece rafinerici, sürdürülebilir havacılık yakıtının harmanlama işlemi rafinerici ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek.

Harmanlama ve karıştırma yapılan akaryakıtın piyasaya sunumunda ise ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması zorunlu olacak.

Yönetmeliğin akaryakıt üretimiyle ilgili maddesi de "Biodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı, HVO motorin ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde atıktan üretilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır" şeklinde revize edildi.