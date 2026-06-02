Petrol piyasasında Hürmüz etkisi: Commerzbank, petrol fiyat tahminlerini artırdı
Commerzbank, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi ve enerji arzına yönelik risklerin devam etmesi sebebiyle Brent petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca Commerzbank, İran’a mayın temizliği için yaklaşık 30 günlük süre verildiğini vurguladı.
Commerzbank, Brent petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, eylül sonu için öngördüğü varil başına 80 dolarlık tahmini 90 dolara, yıl sonu beklentisini ise 85 dolara yükseltti. Revizyonda, Hürmüz Boğazı’nın ağustos ayı başına kadar kapalı kalacağı yönündeki varsayımın etkili olduğu belirtildi.
Mayın temizleme çalışmalarının haftalar sürebileceğini belirten Commerzbank, İran’a mayın temizliği için yaklaşık 30 günlük süre verildiğinin altını çizdi.
Doğal gaz depolama hedeflerinde sapma bekleniyor
İlgili raporda, Avrupa doğalgaz fiyatlarının Hürmüz Boğazı yeniden açılsa dahi yıl sonuna kadar yaklaşık 50 Euro/MWh seviyelerinde kalmasının beklendiği bildirildi.
Bankanın temel senaryosu doğrultusunda Avrupa’daki doğal gaz depolama oranının eylül sonunda yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşacağı, bu durumun da yüzde 80’lik hedefin altında kalacağı öngörülüyor.