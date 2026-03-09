‘Petrol şoku’ TCMB'nin faiz kararını nasıl etkiler? İşte ekonomistlerin beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Mart'ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. ForInvest Haber tarafından gerçekleştirilen ankette ekonomistlerin ortak beklentisi, bankanın faiz indirim döngüsüne ara verip, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde bulunuyor.

On üç ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete, farklı bir görüş bildirilmediği gözlemlenirken, TCMB'nin beklemede kalıp gelişmelerin seyrini detaylı şekilde izlemeyi tercih edeceği kaydedildi. Öte yandan Spinn Eğitim Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül TCMB'nin üst bantta 250 baz puanlık faiz artırımı yapabileceğini belirtti.

Yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 30 oldu. En düşük tahmin yüzde 29, en yüksek tahmin yüzde 31 olarak belirlendi.

Petrol fiyatının yönü önümüzdeki dönem için belirleyici

Ekonomistler, İran merkezli çatışmaların ne kadar süreceği, boyutunun ne olacağı ve petrol fiyatlarının ne seviyede seyredeceğinin ileriki dönemde belirleyici olabileceğini kaydediyor.

Genel kanı, İran'a yönelik ABD-İsrail ortak harekatının kısa süreli olacağı ve nisan ayında yapılacak PPK toplantısında faiz indiriminin gündemde olabileceği yönünde ağırlık kazanıyor. Bu eğilimin piyasaların çok sert tepki vermemesinde de etkili olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, savaşın ne getireceğinin bilinmezliği de en önemli handikap olarak piyasanın önünde duruyor.

TCMB, ocak ayında temkinli durmuştu

TCMB, Ocak ayı toplantısında da temkinli bir davranış sergileyerek, piyasa beklentisi olan 150 baz puan yerine, jeopolitik gelişmeleri dikkate alarak 100 baz puanlık bir faiz indirimi adımı atmış ve politika faizini yüzde 38'den, yüzde 37'ye çekmişti.