Petrol talebinde ekonomik yavaşlama endişesi

Dün 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10:20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 84,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve dünya ekonomilerine yönelik endişeler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,81 dolar aralığının direnç, 84,11 ile 83,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol talebinin zayıflayabileceği endişesi arttı

Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Thomas Barkin, dünkü açıklamasında, Fed'in enflasyonla mücadele yolunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Barkin, enflasyonun zirve yaptığını ancak yüksek kalmaya devam ettiğini, enflasyon kontrol altına alınana kadar "gidecek çok yolları" olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi Joachim Nagel de bankanın yüzde 2 hedefine ulaşana kadar şahin politikalarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda, daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişelerini artırdı.

Çin ekonomisindeki gelişmeler petrol fiyatlarını destekliyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 2,1 artışla beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkardı.