Petrol ve dolar yükseldi, altın değer kaybetti

Spot altın, yüzde 0,9 düşüşle ons başına 4 bin 631,69 dolara geriledi. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 kayıpla 4 bin 657,50 dolardan işlem gördü. Asya ve Avrupa’da birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olması, işlemlerde düşük hacme yol açtı.

ABD’de tarım dışı istihdam mart ayında 178 bin artarak Aralık 2024’ten bu yana en güçlü artışını kaydetti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3’e geriledi.

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altın fiyatları da yeni haftaya kayıpla başladı. Gram altın yüzde 0,7'lik düşüşle 6 bin 659 lira seviyesinde seyrediyor.

Faiz indirimi beklentileri zayıfladı

Güçlü veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini önemli ölçüde düşürdü. İran savaşı öncesinde yıl içinde iki faiz indirimi beklenirken, bu beklenti büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktı.

Dolar ve tahvil faizleri altını baskılıyor

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükseliş, dolar cinsi fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu. Yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altına olan talebi sınırlıyor.

Petrol fiyatları ve savaş enflasyon endişesini artırdı

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş, enerji arzını sekteye uğratırken petrol fiyatlarını yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde sert karşılık verileceğini söyledi. Ancak ABD istihbaratı, İran’ın kısa vadede bu adımı atmasının düşük ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

Cnbc-e'nin derlemesine göre, artan petrol fiyatları enflasyon baskısını artırırken, bu durum altının geleneksel güvenli liman özelliğini gölgede bırakıyor.

Diğer değerli metallerde de gerileme

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 71,98 dolara, platin yüzde 0,9 kayıpla 1.970,38 dolara gerilerken, paladyum 1.503,52 dolarda yatay seyretti.